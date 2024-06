Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 octombrie: Monitorizare cu brațari electronice pentru inculpații aflați sub control judiciar Incepand cu 1 octombrie, inculpații aflați sub control judiciar vor putea fi supravegheați cu ajutorul brațarilor electronice. Guvernul a adoptat joi o ordonanța de urgența care permite utilizarea brațarilor…

- Guvernul a aprobat joi, prin hotarare, recunoasterea reciproca intre Romania si Statele Unite ale Americii ale perioadelor de munca si a dreptului la pensie intre cetatenii celor doua state, a declarat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. “Guvernul a luat astazi o decizie care priveste…

- Guvernul a aprobat regulamentul cu privire la procedura de examinare medicala a deținuților grav bolnavi, pentru aplicarea eliberarii de la executarea pedepsei sau pentru inlocuirea, revocarea arestului preventiv. Documentul va garanta respectarea drepturilor și libertaților omului in instituțiile penitenciare.

- Guvernul a adoptat joi atat creșterea salariului minim brut de la 3.300 de lei la 3.700 de lei de la 1 iulie, cat și majorarea sumei netaxabile din salariul minim de la 200 de lei in prezent, la 300 de lei, a anunțat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului. Punctul de amenda, care este…

- Guvernul construiește o țara europeana, sigura și prospera pentru cetațeni și mediul de afaceri, iar principalele acțiuni și reforme in acest sens se regasesc in Planul Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2025-2027, aprobat de Executiv. Documentul conține 95 de acțiuni de reforma, care urmeaza…

- Guvernul a validat in ședința de joi, 23 mai, un ajutor de stat pentru TAROM de aproape 100 milioane de euro, dupa ce a obținut acordul Comisie Europene. Premierul Marcel Ciolacu a adaugat ca acum compania are toate condițiile pentru a devenit la fel de eficienta financiar ca alte companii aeriene.…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune modificarea legislației pentru a permite monitorizarea cu brațari electronice a persoanelor aflate sub control judiciar și arest la domiciliu. Astfel, conducerea MAI a anunțat marți ca a inițiat modificarea și completarea, prin Ordonanța de urgența a Guvernului,…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o hotarare care aproba deschiderea unui punct de trecere a frontierei de stat la Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria), in vederea descongestionarii traficului rutier in zona și pentru a facilita trecerea atat in Ungaria, cat și in Serbia (prin Ungaria).Punctul…