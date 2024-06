Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a comentat situația neregulilor din Sectorul 1 al Capitalei, subliniind ca un sfert dintre secțiile de votare din acest sector prezinta procese-verbale cu diverse erori. „Procesele-verbale cu erori nu pot fi incarcate in sistem pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL da vina pe Clotilde Armand pentru organizarea „extrem de proasta, in stil franțuzesc veritabil” de la BES 1, potrivit antena3.ro. Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a facut, luni seara, apel la organizatorii alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei, sa gaseasca urgent soluții…

- Vicepresedintele PSD si coordonatorul campaniei partidului pentru alegerile din acest an, Mihai Tudose, afirma ca, daca social-democratii si liberalii nu ar fi avut liste comune pentru alegerile europarlamentare, s-ar fi „incaierat” asa cum s-a mai intamplat cu echipele cele doua partide in teritoriu,…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit la Romania Tv despre situația complicata de la varful țarii, unde politicienii se bat in sondaje și declarații. Basescu susține ca cel mai bun candidat din momentul de fața, care are mari șanse sa redevina primar al Capitalei, este actualul edil, Nicușor Dan.

- Scandal in Sectorul 3! Poliția Locala s-a certat cu membrii AUR dupa ce s-a demolat un cort electoral al partidului lui George SimionA ieșit un scandal uriaș in Sectorul 3 al Capitalei, dupa ce Poliția locala a inceput sa ridice corturile amplasate pentru strangerea de semnaturi ale partidului condus…

- Oamenii legii ar acuza ca AUR nu mai are autorizație. Membrii partidului neaga acest lucru, potrivit Realitatea Plus. "Avem aviz de amplasament, valabil pana la 30 aprilie, 20204, ne-a trezit cu un echipaj al poliției locale ne-au dat jos bannerele, ne-au pus sa strangem. Erau și persoane in civil nu…

- Cozmin Gușa a anunțat ca a decis sa candideze independent susținut de AUR la Primaria Generala a Capitalei. El și-a motivat decizia spunand ca „am uitat sa fim patrioți” și ca suveranismul, patriotismul și conservatorismul „trebuie sa preia puterea” in Romania.

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a anulat marti legislatia care urmarea sa interzica accesul la alegeri al fostilor membri SOR, partidul oligarhului fugar prorus Ilan Sor, care a fost scos in afara legii, transmite News.ro.