Dupa o pauza de opt ani, sub comanda lui Edi Iordanescu, Romania a reușit sa se califice la un nou turneu final, Euro 2024, care va debuta maine: Germania - Scoția, ora 22:00. Prezența „tricolorilor” in Germania marcheaza o premiera neplacuta pentru Dinamo: nici un jucator din angrenajul trupei in alb și roșu nu se regasește in lotul selecționerului. ...