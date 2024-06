Compresă uitată în abdomen: Medicul are iar pacienți pe mână Medicul anchetat dupa ce ar fi uitat o compresa in abdomenul unei paciente care a facut septicemie si a murit a contestat masura preventiva si restrictiile impuse iar instanta a decis, joi, ca poate da consultatii, dar nu poate opera. „Solutia pe scurt: admite contestatia formulata de catre contestatorul inculpat Gogescu Gabriel impotriva incheierii pronuntate in data de 10.06.2024 (…). Desfiinteaza in parte incheierea penala contestata si rejudecand, modifica obligatia instituita in sarcina inculpatului (…) in sensul ca da posibilitatea acestuia sa desfasoare consultatii in calitate de medic… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

