Drogurile, bullying-ul, delincvența juvenilă și siguranța rutieră, cavalerii apocalipsei sociale. Plus Dorian Popa Din cand in cand fac revista presei, iar tot din cand in cand imi atrage atenția cate o știre. De data asta, aflu ca in Mureș, un comisar de poliție și un comisar șef de poliție, au propus, in premiera nationala, introducerea unei materii optionale in scoli numita „Educatie pentru siguranta”. Despre ce este vorba in aceasta materie? Pai despre problematica consumului de droguri, a bullying-ului, a delincventei juvenile si a sigurantei rutiere. Mai citesc o data. Educație pentru siguranța. Pe droguri, bullying, delincvența juvenila și siguranța rutiera. Acuma, asta cu drogurile pe vremea mea nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

