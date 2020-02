Drogată la volan In aceasta seara, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au oprit pentru control, pe raza municipiului, un autoturism condus de o tanara de 19 ani, din localitatea Malu cu Flori. Intrucat șoferița parea sa fie sub influența unor substanțe psihoactive, aceasta a fost condusa la spital pentru prelevarea de probe biologice. In urma pretestarii, rezultatul […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

