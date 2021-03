Stiri pe aceeasi tema

- Laurette e una din vedetele de la noi care rar iși arata supararile, fanii vazand-o de cele mai multe ori cu zambetul pe buze. Aceasta ascunde, de fapt, o viața incercata și o drama care a adus-o la specialist. Ce a povestit femeia? Laurette, despre drama din viața sa Celebra prezența exotica din showbiz-ul…

- Astazi pentru Ruby este o zi foarte importanta. Cunoscuta cantareața implinește astazi varsta de 32 de ani, iar echipa Antena Stars a intrat in casa sa și a aflat ce cadouri a primit vedeta din partea apropiaților! Totuși, iata ca cineva a reușit sa o enerveze chiar și in cea mai importanta zi!

- Carmen de la Salciua și-a deschis sufletul in fața fanilor de pe rețelele de socializare și le-a povestit faptul ca ajunsese la un moment dat sa se simta efectiv doborata de probleme. Cantareața a renunțat la rețineri și le-a vorbit internauților despre drama ei neștiuta și despre cum a reușit sa se…

- Una dintre cele mai talentate, dar și frumoase artiste de muzica populara din Oltenia, Rodica Mitran, și-a spus povestea trista din spatele zambetului discret pe care il afișeaza in public. Cantareața a fost maltratata ani in șir de catre propriul sau tata, aceste venimente marcand-o profund de-a lungul…

- Dupa opt ani de casnicie, Cristina Spatar este in plin proces cu fostul soț. Cantareata trece printr-o adevarata drama in ultima perioada. E rușinos ce refuza barbatul sa faca, desi au trecut patru ani de la separare. Drama prin care trece Cristina Spatar Timp de opt ani, Cristina Spatar si Alin Ionescu…

- Din afara, viața artiștilor pare mereu una frumoasa, plina de culoare. Faima nu vine insa la pachet cu fericirea, iar unele vedete au povești de viața mai mult decat impresionante. Este și cazul Emiliei Ghinescu, a carei copilarie a fost marcata de o drama neștiuta de publicul sau. Cantareața a facut…

- Denisa Gog, solista și dansatoare a ansamblului folcloric Dumbravița, o comuna aflata pe marginea Timișoarei, a decedat ieri, intr-un tragic accident rutier care s-a petrecut in localitate. Cantareața, moarta intr-un accident horror de mașina Astfel ca un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza in…

- Katy Perry nu este intr-o forma fizica tocmai buna, la patru luni dupa ce a nascut, insa are deplina incredere in ea și in felul in care arata. Vedeta da kilogramele jos ușor ușor, fara graba sau metode extreme. Ea a ales sa promoveze astfel normalitatea, dar a și aratat la ce truc apeleaza, pentru…