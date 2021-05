Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre cei cinci membri ai echipajului unui pescador dat disparut in Marea Neagra au fost gasiți morți, luni, trupurile neinsuflețite fiind aduse de valuri la mal. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, doua persoane decedate au fost scoase de valuri la mal in zona…

- Submarinul dat disparut in largul Bali, cu 53 de membri ai echipajului la bord, s-a ”scufundat”, a anuntat un purtator de cuvant al Marinei indoneziene, iar autoritatile cred ca echipajul si-a epuizat rezerva de oxigen, relateaza AFP. ”In baza unor elemente care credem provin de la KRI Nanggala,…

- Numarul victimelor in urma inundatiilor din Indonezia si Timorul de Est continua sa creasca vertiginos. Autoritatile au confirmat moartea a 157 de oameni. Bilantul ar putea creste simtitor intrucat peste 70 de persoane au fost date disparute.

- Militarii de pe fregata Regina Maria au intervenit in operațiunile de cautare a marinarului dat disparut joi dimineața, dupa ce un vas cu pavilion Insulele Comore s-a scufundat in Marea Neagra, informeaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al Forțelor Navale Romane, Statul Major a primit o…

- Brazilia inregisteaza cinci zile la rand peste 1.300 de morti din cauza covid-19 si peste 60.000 de contaminari cu noul coronavirus Brazilia a inregistrat sambata 1.386 de morti din cauza covid-19 si 61.602 de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat duminica Ministerul brazilian al Sanatatii, relateaza…

- Azi-noapte, in jurul orelor 23.35, un barbat in varsta de 41 ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre municipul Lugoj spre municipiul Caransebes, iar la km 488+200m a intrat in coliziune cu o autoutilitara ce circula regulamentar condusa de un barbat in varsta de 49 ani. In urma impactului a rezultat…