- Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat sambata dimineața, 10 februarie, intervenția Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de cautare și salvare, dupa ce o persoana a cazut peste bord.Echipajul navei NAFTERUDOVOZ-45M, sub pavilion Ucraina,…

- In cursul zilei 05.01.2024, la ora 11:15, Centrul Maritim de Coordonare MRCC a solicitat interventia unei unitati SAR din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM pentru preluarea unei persoane ranite. Potrivit reprezentantilor ARSVOM, La bordul navei tip "general cargo" NIHAT…

- Un marinar ucrainean care acuza dureri abdominale, aflat la bordul unei nave cargo in Marea Neagra, a fost preluat de un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) si adus la tarm pentru a primi ingrijiri medicale, potrivit news.ro. Reprezentantii ARSVOM au declarat…

- In dimineata de Ajun, 24.12.2023, in jurul orei 10:24, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a fost solicitata de catre Centrul Maritim de Coordonare MRCC sa intervina cu o unitate SAR, in vederea efectuarii unei interventii tip Medevac. Nava "Sar Artemis", din cadrul ARSVOM, a…

- Sar Artemis in interventie pe mare In cursul acestei dimineti, 26.11.2023, ora 04:40, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a fost alertata de catre Centrul Maritim de Coordonare MRCC si solicitata sa intervina la o nava cu probleme de manevrabilitate. Nava MECIT KAPTAN, sub pavilion…