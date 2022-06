Drake a lansat albumul Honestly, Nevermind Drake a lansat albumul “Honestly, Nevermind”. Drake i-a surprins pe fani cand l-a anunțat și, in sfarșit, a ajuns in toata gloria sa exact la timp pentru vara. A fost o surpriza pentru toata lumea, cand Drake a anunțat ca va lansa un nou album. El a lasat in mod enigmatic coperta cu o nota despre impartașirea celui de-al șaptelea album de studio și, in cateva ore, am primit lista de 14 piese. Se pare ca Drake cauta sa preia aceasta saptamana, pentru ca nu numai ca “Honestly, Nevermind” este disponibil pe serviciile de streaming, dar și noua lui emisiune radio, Table For One, iși face premiera.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

