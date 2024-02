Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Ciubotaru, primarul comunei Vizantea Livezi, este noul presedinte interimar al PNL Vrancea, dupa ce filiala a ramas fara lider in urma decesului presedintelui Catalin Toma, a anunțat duminica departamentul de comunicare al liberalilor vranceni.

- Primarul comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a fost nominalizat și acceptat de conducerea PNL, in urma intalnirii de astazi de la București, urmand a fi validat in funcția de președinte interimar al PNL Vrancea in ședința de marți, 27 februarie, a Biroului Politic Național al Partidului Național…

- Primarul comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a fost validat astazi in funcția de președinte interimar al PNL Vrancea, de catre Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Aceasta decizie vine in urma evenimentului nefericit din 17 februarie, cand președintele PNL Vrancea și al CJ…

- Peste 1.000 de persoane l-au condus, joi, pe ultimul drum pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, care a fost inmormantat la Jaristea, localitatea sa natala. La slujba de inmormantare oficiata de IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, alaturi de un sobor de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata, despre decesul presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, ca este vorba de evolutia nefavorabila si nefericita din punct de vedere medical a unei afectiuni respiratorii, o viroza, ulterior cu complicatii cardio-vasculare. Ministrul a mai spus ca,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari nowcasting cod galben de fenomene periculoase, valabile pentru mai multe zone din țara.Valabil de la : 30-12-2023 ora 7:50 pana la : 30-12-2023 ora 10:00In zona : Zona joasa a județului Vrancea , respectiv zona localitaților: Focșani, Adjud,…

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 13, care il are ca invitat pe Catalin Dumitru Toma, președintele Consiliului Județean (CJ) și al organizației Vrancea a Partidului Național Liberal (PNL). Catalin Toma a povestit ca a avut o copilarie frumoasa,…