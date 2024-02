Primarul comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a fost validat astazi in funcția de președinte interimar al PNL Vrancea, de catre Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Aceasta decizie vine in urma evenimentului nefericit din 17 februarie, cand președintele PNL Vrancea și al CJ Vrancea, Catalin Toma, a trecut la cele veșnice. Dragoș Ciobotaru este unul […] Articolul ULTIMA ORA! Dragoș Ciobotaru, noul președinte interimar al PNL Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .