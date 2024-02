Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a fost nominalizat și acceptat de conducerea PNL, in urma intalnirii de astazi de la București, urmand a fi validat in funcția de președinte interimar al PNL Vrancea in ședința de marți, 27 februarie, a Biroului Politic Național al Partidului Național…

- Primarul comunei Vizantea-Livezi, Dragoș Ciobotaru, a fost validat astazi in funcția de președinte interimar al PNL Vrancea, de catre Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Aceasta decizie vine in urma evenimentului nefericit din 17 februarie, cand președintele PNL Vrancea și al CJ…

- Peste 1.000 de persoane au participat joi la inmormantarea presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, care a avut loc in satul sau natal, Jariștea. La slujba au participat și liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va fi inmormantat joi la Jaristea, comuna sa natala, a informat echipa sa de comunicare, potrivit Agerpres. "Inmormantarea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va avea loc joi, 22 februarie, la ora 11,00, la Jaristea.…

- Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Bals", arata ca moartea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, a fost un caz de gripa cu o evolutie fulminanta.Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Bals", arata ca moartea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, a fost un caz de gripa…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj dupa moartea presedintelui CJ Vrancea, liberalul Catalin Toma, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”. ”Sunt profund intristat de vestea trecerii la cele vesnice a colegului…

- Președintele PNL Vrancea, Catalin Toma, l-a prezentat joi in cadrul unei conferințe de presa, pe omul de afaceri Valentin Resmerița, drept candidatul PNL pentru Primaria municipiului Focșani.