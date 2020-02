Dragoljub Bajic, invitat in spectacolul Don Carlo, de Giuseppe Verdi, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 29 februarie 2020, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga.



Mario de Carlo despre spectacolul "Don Carlo" de Giuseppe Verdi ce se va desfasura pe prima scena lirica a tarii: "Rolul de regizor (si decoruri, costume si lumini) in cazul 'Don Carlo' este ca si cum te-ai arunca de pe stanca din Acapulco.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

