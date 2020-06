Liviu Dragnea a fost adus, vineri dimineața, din Penitenciarul Rahova, la Direcția Naționala Anticorupție pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum, deschis in urma cu patru ani. Așa cum Liviu Dragnea anunța chiar in cadrul interviului acordat Ancai Alexandrescu, a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta calitatea de inculpat in dosarul […] The post Dragnea a fost adus la DNA pentru a fi inculpat in Dosarul Tel Drum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .