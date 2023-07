In durerea renala, apreciata ca fiind in top trei cele mai puternice, nu este indicat consumul de lichide, spune dr. Rucsandra Manu, doctor in științe medicale, medic primar chirurgie urologica. ”Aceasta durere este in topul celor trei dureri violente. Avem colica renala, fractura si durerea din timpul travaliului. Pacientul este agitat. Cu putin noroc pentru el si pentru noi, vine la doctor. Ce este foarte important de stiut, nu trebuie baute lichide. Cand te doare rinichiul, cand ai o colica renala, nu trebuie sa bei lichide. Prima masura de tratament asta este, sa nu bei lichide”. Explicația?…