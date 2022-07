Stiri pe aceeasi tema

- Profesor doctor Ion-Christian Chiricuta, colaborator al Universitatii de Medicina si Farmacie ''Carol Davila'' din Bucuresti, a prezentat in cadrul primei Conferinte Nationale "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI", desfasurata la Targu Mures, un proiect menit sa revolutioneze tratarea…

- Profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea, profesor emerit al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" si membru de Onoare al Academiei Romane, a sustinut, sambata, in ultima zi a Conferintei nationale "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca un neurochirurg…

- Imagistica medicala din Romania urmeaza trendul celei mondiale, insa este destul de departe de normalitatea europeana, a declarat, joi, profesor doctor Florin Birsasteanu, seful disciplinei de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara. Acesta a…

- Romania pregateste anual radiologi foarte buni, locurile la rezidentiat in acest domeniu sunt ocupate de cei mai buni studenti, insa acestia nu sunt motivati financiar sa ramana in tara, a sustinut joi profesor doctor Sorin-Marian Dudea, conducator de doctorat in radiologie si imagistica medicala…

- Imagistica medicala din Romania urmeaza trendul celei mondiale, insa este destul de departe de normalitatea europeana, a declarat, joi, profesor doctor Florin Birsasteanu, seful disciplinei de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara, la Conferinta…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat miercuri, 6 iulie, rectorul…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mures, prof dr Leonard Azamfirei, a declarat, miercuri, in deschiderea Conferinte Nationale „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI”, ca daca generatia actuala de medici nu depune un efort…

- Programul de inginerie medicala al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFS) „George Emil Palade" din Targu Mures are un potential de dezvoltare foarte mare, fiind singurul din tara derulat intr-o universitate cu profil medical si farmaceutic, a declarat, miercuri, rectorul Leonard…