Situația echipamentelor de protecție este in atenția actualei conduceri a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Problema trebuie lamurita printr-un inventar real, atat in magazie, cat și in secții, declara dr. Cristina Gavriloiu, directorul medical: „Am primit miercuri solicitari de echipamente din secții, care in unele cazuri erau exagerate. Am cerut sa se justifice referatele de necesitate și apoi am primit alte solicitari, mai reduse. Am ințeles ca se cerea mai mult și fiindca se mai taia de la magazie. Noi vrem sa asiguram echipamentul de protecție conform protocolului și adecvat cu…