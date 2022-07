Dr. Claudia Artenie: Rutina de îngrijire a tenului în sezonul cald Dr. Claudia Artenie, medic primar Dermatologie, Arcadia: Odata cu venirea verii, produsele de ingrijire ale tenului trebuie si ele adaptate. Cremele cu factor de protectie nu trebuie sa lipseasca din rutina zilnica. Tenul seboreic este cel care sufera mai mult, de aceea trebuie folosite cu precadere emulsiile sau fluidul, produse cu textura mai usoara si noncomedogenica. Rutina de dimineata Rutina de dimineata cuprinde urmatorii pasi: • Curatare, de preferat cu un gel de spalare bland sau o solutie micelara, urmata de un spray cu apa termala; • Ingrijire speciala – serul, care se maseaza usor,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

