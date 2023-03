Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca vicepremierul Sorin Grindeanu „a procedat corect” in problema lucrarilor efectuate de ucraineni pe canalul Bastroe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Colericii ii invidiaza. Ei sunt nativii care foarte rar iși pierd cumpatul. Indiferent cat de mare este criza, reprezentanții acestor zodii, in marea lor majoritate, știu sa gestioneze situațiile limita.

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- Avem dovada ca Arabella Iordanescu este o femeie care se descurca in orice situație, iar fotbalistul Edward Iordanescu poate sa fie mandru in orice moment cu o așa soție. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” soției fotbalistului și…

- Roxana Ciuhulescu se descurca in orice situație, iar vedeta gasește intotdeauna rezolvari atunci cand se confrunta cu probleme. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini.

- Olena Ponomarenko și micuța Milana se numara printre cele 14 victime ale tragediei de la Brovari , un oraș satelit al capitalei Kiev, a relatat site-ul postul ucrainean TSN . „Nașul surorii mele și-a pierdut soția și fiica cea mica, Milana, in acea gradinița peste care a picat elicopterul. Oleksandr…

- Scenele salbatice de la Linz, din 9 ianuarie, unde un irakian a lovit doi polițiști, a furat o pușca de asalt și a amenințat șoferii, dupa ce mai devreme iși injunghiase soția romanca, au fost explicate chiar de barbat.Dupa ce și-a injunghiat soția, barbatul a condus la locul de munca al femeii și a…

- Deși este soția latifundiarului din Pipera, Luminița Becali prefera sa nu arunce cu banii in stanga și in dreapta. Dovada ca ea și fiica ei cea mica, Cristina, fac economie atunci cand au ocazia. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și au surprins imagini de senzație din aeroport.