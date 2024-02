Stiri pe aceeasi tema

- ABSOLVENTA MINUNE… O poveste adevarata despre o eleva minune a Liceului Tehnologic „Ioan Corivan” din Huși rastoarna astazi toate preconcepțiile despre aceasta școala, care, intr-o societate convinsa sincer ca „meseria este brațara de aur”, ar fi la mare cautare! Cristina Mocanu, fosta eleva a liceului…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, considera ca este posibila o revolutionare a economiei fotbalului prin rationalizarea sumelor de transfer cu ajutorul unui algoritm, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.Cum se calculeaza valoarea de piata a unui fotbalist? O intrebare delicata. In timp ce criterii…

- Miodrag Belodedici are o singura fiica, Zandalee Belodedici, care are acum 26 de ani. Tanara e o prezența discreta in spațiul public, iar puținele imagini cu ea arata o femie superba. Zandalee provine din casnicia pe care dublul caștigator al Cupei Campionilor a avut-o cu Sandra Macovescu, de care a…

- Decedat in decembrie 2022, la varsta de 82 de ani, legendarul Pele ar putea fi deshumat, pentru efectuarea unui test de paternitate. O femeie in varsta de 60 de ani, Maria do Socorro Azevedo, susține ca este fiica fostei glorii a fotbalului brazilian. Pele are, oficial, șapte copii. Insa legenda fotbalului…

- Marc Guiu, tanarul fotbalist al Barcelonei, a implinit astazi 18 ani, iar acesta a revenit in atenția presei din Spania. Marc Guiu a intrat in istoria Barcelonei, la numai 17 ani, drept jucatorul blaugrana care a avut nevoie de cel mai puțin timp pentru a inscrie primul sau gol in La Liga. Acesta a…

- Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop", Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectorul Media și Comunicare, Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizeaza, luni, 18 decembrie 2023, incepand cu ora 18.00, in Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava, un ...

- Pe 6 decembrie, istoria iși deschide paginile pentru a revela momente pivotale care au modelat cursul umanitații și au influențat destinul națiunilor. Intr-o impletire de evenimente care au traversat domenii precum politica, tehnologia și drepturile sociale, aceasta data ramane un reper in cronologia…

- Martha Bibescu iși are un loc pe deplin meritat in galeria marilor doamne care au insemnat ceva pentru Romania, galerie in care troneaza, desigur, cu stralucire, regina Maria. Nascuta la 28 februarie 1889, la București, Martha Lahovary, dupa numele de fata, a marcat viața politica și culturala a Romaniei…