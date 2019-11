Două tone de deşeuri din plastic, distruse într-un incendiu Aproape doua tone de deseuri de mase plastice aflate in incinta unui operator economic de la marginea orasului Tulcea au ars, luni seara, intr-un incendiu cauzat de neglijenta paznicului societatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, scrie Agerpres. Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19,00, iar pentru stingerea acestuia au intervenit 10 pompieri cu doua autospeciale cu apa si spuma, flacarile cuprinzand atat cele doua tone de deseuri din plastic, cat si 30% dintr-o autoutilitara. "Paznicul a vrut sa pregateasca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tulcean de 55 de ani a murit dupa ce buldozerul pe care-l conducea a cazut intr-un canal de irigatii, iar corpul lui a fost prins in vegetatia din acesta, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a anuntat, in noaptea de…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la groapa de gunoi din comuna Rosiesti, unde se depoziteaza deseurile colectate din intreg judetul, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU )’Podul Inalt’ Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu,…

- O femeie in varsta de 60 de ani, din Targu Mures, a fost transportata, luni dimineata, la UPU SMURD cu arsuri pe fata si pe maini, in urma unui incendiu izbucnit in bucataria din apartamentul in care locuia. "Incendiul se manifesta la o camera a unui apartament la etajul cladirii, de unde…

- Mai multe echipe de pompieri din cadrul ISU Buzau actioneaza pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata ce se intinde pe o suprafata de peste 4 hectare, pe raza localitatii Parscov. Condițiile de intervenție sunt dificile din cauza vantului și nu se poate interveni cu autospeciale cu apa și…

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de igienizare pe care l-a scapat de sub control potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de curațare a vegetației pe care l-a scapat de sub control. Incendiul a cuprins o suprafata de circa un hectar si ameninta sa se extinda la…

- Doua persoane, o femeie si un copil, au murit, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident rutier inregistrat in satul tulcean Vacareni, pe drumul european 87, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta", Florentin Daciu, potrivit Agerpres.Citește…