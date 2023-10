Două se ridică, două se „scufundă“ Cele 4 echipe prahovene din Liga 3 traiesc stari de spirit diferite, dupa ultima etapa. CS Blejoi și CSO Plopeni sunt bine și se ridica in clasament, in timp ce Tricolorul Breaza și CS Paulești au ajuns pe ultimele doua locuri ale ierarhiei! CS Blejoi a revenit pe ”linia de plutire”, in deplasari, echipa lui Razvan Vlad fiind invincibila, acum reușind sa se impuna cu 3-1 la Giurgiu, un teren unde s-a inclinat chiar liderul Dinamo, acum cateva etape. Și plopenarii se apropie de ”zona” unde au stat sezonul trecut, in play-off, cel puțin, dupa al doilea succes consecutiv, Tricolorul Breaza fiind… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

