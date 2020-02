Două rețineri după bătaia din Huedin. „Cacălă” a scos un cuțit, iar fiul său „Uraganul” a spart un geam de la Poliția Huedin Doua persoane au fost reținute, luni seara, dupa bataia din centrul orașului Huedin. Este vorba despre Ioan Rezmiveș, zis „Cacala”, care la locul scandalului ar fi amenințat persoane cu un cuțit și fiul acestuia Ionuț Rezmiveș, zis „Uraganul”, care a spart un geam de la Poliția Huedin. Reamintim, luni doua familii de țigani s-au batut in plina strada, in Huedin. Scandalul ar fi pornit de la un copil. Ioan Rezmiveș, zis „Cacala”, a fost reținut pentru 24 de ore in urma scandalului de strada, de ieri. Polițiștii de la Huedin l-au incatușat la locul bataii, dupa ce barbatul ar fi amenințat persoane… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

