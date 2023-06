Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat marți, 13 iunie, caștigatorii premiilor European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023. Printre caștigatorii din acest an se numara doua realizari remarcabile privind patrimoniul din Romania.

- Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat marți caștigatorii premiilor European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023, arata un comunicat de presa. Anul acesta, 30 de proiecte cu realizari remarcabile in domeniul patrimoniului, din 21 de țari, au primit cea mai inalta distincție a Europei…

- Dupa o pauza de trei ani, competiția revine duminica la Targu Mureș cu cea de-a 10-a ediție. 14 proiecte comunitare din cele mai diferite domenii au fost inscrise iar pentru acestea s-au adunat pana acum aproape jumatate din sumele propuse de organizatori. Sunt mai multe echipe de inotatori decat proiecte,…

- Organizația de Tineret a partidului Forța Dreptei Mureș are un nou lider in persoana Andradei Șerban, a anunțat duminica, 14 mai, președintele Forța Dreptei Mureș, Farcaș Mihai-Dan. Potrivit președintelui Forța Dreptei Mureș, Andrada Șerban are varsta de 25 de ani și "este o tanara dedicata și serioasa",…

- Cei 145.657 de tineri cu varsta de 18 ani inscrisi pentru a obtine unul dintre cele 35.324 de permise de calatorie disponibile au primit joi, 11 mai, rezultatele rundei de inscrieri la DiscoverEU din martie 2023. Din Romania, au fost selectati 1.467 de tineri in varsta de 18 ani. Candidatii selectionati…

- Fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina vor primi de la buget un ajutor de 10 milioane de euro, a stabilit, ieri, Guvernul. Suma se adauga celor 10 milioane de euro acordate pana acum de Comisia Europeana. Agricultorii pot depune documentele necesare la APIA, la 15 zile dupa…

- Comisia Europeana a elaborat o strategie care are la baza conceptul unui urbanist columbian, profesor la Sorbona, numit "orașul de 15 minute". Pe scurt, oamenii ar trebui sprijiniți sa ajunga cat mai repede la școala, magazin, piața, medic ori la locul de munca. Pentru asta, administrațiile locale ar…

- In Romania domnesc ingrijorarile. Problema pensiilor speciale ne-ar putea aduce in situația in care sa pierdem o suma importanta de bani. Și totuși care sunt șansele sa se intample acest lucru? Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a dat cateva detalii in acest sens. Acesta susține…