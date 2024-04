Stiri pe aceeasi tema

- Au ramas nealimentate cu energie electrica 21 de posturi de transformare din zonele Sub Cetate, Izvoare, Baraj, Varșag, cu un total de 720 de utilizatori. Vantul se menține puternic in zona. De altfel, codul galben de vijelii ramane in vigoare pana in aceasta seara, la ora 22.00, in majoritatea județelor,…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a emis un comunicat solidar cu elevul Vlad Țaranu din Baia Mare, exprimand dezacordul profund și consternarea fața de sancțiunea aplicata acestuia pentru exprimarea patriotismului și a mesajului unionist „Basarabia e Romania”. In comunicat,…

- Intampinarea Domnului, praznic imparatesc cu data fixa, este sarbatorita in 2 februarie. Acum dumnezeiescul Prunc este adus la templu de Sfanta Fecioara Maria, la patruzeci de zile de la Nasterea Sa. Perioada celor patruzeci de zile era stabilita pentru curatirea celei care nascuse, dupa care tot primul…

- Numarul autovehiculelor inmatriculate anul trecut in judetul Covasna a scazut cu aproximativ 10% fata de cel precedent, in circulatie existand la ora actuala peste 78.000 de autoturisme, in medie o masina la doi adulti. Potrivit conducerii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- In cursul zilei de miercuri, la Muzeul Oltului si Muresului Superior din Miercurea-Ciuc, a avut loc proiectia filmului documentar "Comunitati romanesti din judetul Harghita", realizat de Asociatia Invatatorilor Harghiteni, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului. (Video) Filmul…

- Ministerul Familiei anunta ca a inceput perioada de depunere a proiectelor pentru investitia in centre sociale cu servicii destinate prevenirii separarii copilului de familia sa. Bugetul alocat pentru construirea de noi centre se ridica la peste 21 de milioane de euro, iar de aceste servicii sociale…

- Accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor, transmite IPJ Mureș. Din primele verificari efectuate la fața locului, s-a stabilit ca un autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din județul Iași, ar fi surprins și accidentat doua tinere, de 15 și 22 de ani, din județul Harghita, care, in calitate…

- Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica, județul Brașov se afla pe primul loc in țara, cu aproape 800 de cazuri de rujeola inregistrate de la inceputul anului trecut și pana in prezent. Urmeaza județul Mureș cu 776 de cazuri, dintre care o parte ajung in spital. Cele doua clinici…