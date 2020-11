Două persoane rănite, după ce o mașină a ajuns într-un șanțul de pe marginea DJ 107H între Cricău și Tibru Un accident rutier a avut loc astazu, 9 noiembrie 2020, in jurul orei 12.00, pe DJ 107H, intre Cricau și Tibru. Doua persoane au fost ranite dupa ce o mașina a ajuns intr-un șanț. Accidentul rutier a avut loc pe DJ 107 H intre localitațile Cricau și Tibru. Din primele date se pare ca un auto a parasit partea carosabila și a intrat intr-un șant. Potrivit IPJ Alba, s-au inregistrat 2 victime, respectiv un pasager care se afla in autovehicul și o persoana care curața șanțul. FOTO: ARHIVAThe post Doua persoane ranite, dupa ce o mașina a ajuns intr-un șanțul de pe marginea DJ 107H intre Cricau și Tibru… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 11:50, pe DJ 107 H, intre localitațile Cricau și Tibru. Din primele informații, o mașina a intrat intr-un șanț. Un pasager din autovehicul și o persoana care curața șanțul au fost ranite. Potrivit IPJ Alba, din primele date se pare ca un autovehicul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, intre Cricau și Tibru: Doua persoane RANITE, dupa ce o mașina a ajuns intr-un șanț Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 12.00, pe DJ 107H, intre Cricau și Tibru. Doua persoane au fost ranite dupa ce o mașina a ajuns intr-un șanț. Accidentul rutier…

- De la inceputul pandemiei și pana la data de 19 septembrie 2020, la nivelul județului s-au inregistrat 1493 de persoane pozitive, 1126 de persoane vindecate și 57 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 332 probe, la DSP. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 71065.…

- De la inceputul pandemiei și pana la data de 14 septembrie 2020, la nivelul județului s-au inregistrat 1366 persoane pozitive, 1067 de persoane vindecate și 52 de decese. Duminica, in Alba, au fost prelucrate 338 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia, pe strada Moților, cu trei autoturisme implicate : Doua persoane ranite ușor Un accident rutier cu trei autoturisme implicate a avut loc miercuri dimineața in Alba Iulia, in dreptul stației de salvare. Accidentul rutier a avut loc pe strada Moților…

- Trei persoane au fost fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs aproape de iesirea din municipiul Sibiu spre Rasinari, victimele fiind duse la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, a informat Serviciul de Ambulanta, relateaza Agerpres.Potrivit sursei citate, o femeie de 59 ani a suferit…

- Astazi, 16 august 2020, in jurul orei 12.40, pe DN 7, in afara localitații Sibot, un barbat de 66 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Oraștie spre Sebeș, ar fi efectuat manevra de depașire a unui autovehicul, condus de un tanar de 29 de ani, din Alba…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. Un BMW, facut praf dupa o coliziune cu o alta mașina Un accident rutier a avut loc vineri, 14 august, in jurul orei 12:30, pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. Evenimentul rutier s-a petrecut, potrivit martorilor, dupa…