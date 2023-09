Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la CJ Timis, ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrului Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, au semnat doua Memorandumuri de Ințelegere intre Romania și Ungaria pentru inființarea unui nou punct de trecere a frontierei la Beba Veche și realizarea unei noi conexiuni…

- Intalnire la nivel ministerial Romania - Ungaria, la Timișoara. S-a convenit inființarea unui punct de frontiera la Beba Veche și realizarea unei noi conexiuni rutiere la Cenad. Romania și Ungaria au semnat doua Memorandumuri de Ințelegere, la Timișoara.

- Numarul punctelor de trecere a frontierei dintre Romania și Ungaria va ajunge la 14, cu doua mai mult decat in prezent, spun cele doua memorandumuri semnate, vineri, la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și cel de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto. Acestea stabilesc…

- Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, in perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul incetinind semnificativ dupa ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform datelor transmise Reuters…

- Doi turiști germani, care se aflau in vacanța in Romania, s-au ales cu dosare penale. Cei doi calatoreau cu bicicletele și au intrat ilegal in Ungaria, printr-un punct de trecere a frontierei temporar, inchis insa in acel moment. Imediat, scrie Presa SM, autoritațile maghiare au dat alerta și, dupa…

- Premierul Marcel Ciolacu va conduce delegația ce se va deplasa la Bruxelles in aceasta luna, subiectul principal fiind PNRR.Discuțiile cu oficialii Uniunii Europene vizeaza subiectul sensibil al pensiilor speciale și reforma pensiilor, jalon fara de care țara noastra pierde bani europeni.De asemenea,…

- La sfarșitul saptamanii trecute au efectuat formalitatile de frontiera aproape 137.000 de persoane, cetateni romani si straini, pe ambele sensuri de deplasare, prin PTF Petea și Urziceni. Se pare ca a fost cel mai aglomerat weekend din acest sezon in punctele de trecere a frontierei din județul Satu…

- Consiliul Județean Timiș ar putea sa suporte din banii proprii amenajarea unui punct de frontiera la Triplex Confinium, la granița unde se intalnesc Romania, Serbia și Ungaria, a anunțat Alin Nica, președintele instituției. De asemenea, ar putea asfalta, tot din fonduri proprii, o porțiune de sub 100…