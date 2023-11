Stiri pe aceeasi tema

- Mare atenție, pensionari! Pana miercuri, 25 octombrie 2023, e obligatoriu. Anunțul a fost facut de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP).Mai precis, potrivit anunțului facut de reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, pana maine, 25 octombrie 2023, beneficiarii acestui tip de pensie…

- Un fost angajat al sistemului de justitie incaseaza lunar 58.191 de lei brut, fiind cea mai mare pensie speciala platita in Romania. De asemenea, fostii angajati din instante si parchete domina topul pensiilor speciale, conform datelor Casei Nationale de Pensii Publice, citate de Adevarul. Cea mai mare…

- Șeful Casei de Pensii a anunțat ca va fi introdus un bonus la pensie pentru o anumita categorie de pensionari. Romanii care vor avea peste 25 de ani de munca ar putea beneficia de un bonus la pensie. „Se poate adauga un numar de puncte de vechime, ca un fel de bonus, pentru cei care au contribuit peste…

- Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a transmis romanilor cand vor intra pensiile…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a declarat, in legatura cu anchetele care vizeaza medici de la unitatea pe care o conduce, acuzati de luare de mita, ca primul dosar a plecat de la o sesizare facuta de Institut in decembrie 2021. Beatrice Mahler a prezentat, joi, intr-o conferinta…

- • Pensia medie a fost de 1.965 de lei Un numar de 4.766.378 de pensionari era inregistrat la finele lunii august 2023 in Romania, cu 134 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.965 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

