Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 ani din municipiul Galati a fost arestat preventiv, miercuri, dupa ce, mascat si inarmat, a incercat sa jefuiasca un magazin din localitate, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, la data de 8 decembrie, in urma unor activitati complexe de investigare,…

- Doua femei din judetul din judetul Galati au ajuns la Spitalul Municipal Tecuci dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un un buldoexcavator, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie in varsta de 60 ani, din comuna Matca, judetul Galati,…

- Un barbat din comuna Umbraresti a fost gasit, luni, decedat intre solariile din vecinatatea localitatii, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Cadavrul a fost gasit de catre sateni, care au sunat la 112, iar politistii fac cercetari in acest caz. Din primele informatii se pare ca…

- Accidentul s-a petrecut la ora 22.00, pe drumul national DN 65, in localitatea Negreni. Tanarul in varsta de 19, olimpic la tenis de masa, era singur in autoturism, transmite Inspectoratul de Politie al Judetului Olt. Accidentul a avut loc pe drumul european E 574. Fiul adjunctului IPJ Olt Cristian…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier inregistrat pe drumul european 87, pe tronsonul dintre localitatile Tulcea si Babadag, dupa ce un barbat a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea, relateaza Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un baietel de sase ani din judetul Galati a fost gasit de politisti, dupa ce a plecat sa caute mure si a fost dat disparut de parinti, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei citate, un barbat de 29 de ani, din comuna Tulucesti, a sesizat…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc luni pe DN 66, in afara localitatii Banita, in apropiere de Petrosani, dupa ce soferul unui camion TIR a lovit un microbuz care circula in fata sa si intentiona sa vireze la stanga, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Un iesean in varsta de 42 de ani a fost prins de politistii clujeni la Sibiu, dupa ce ar fi sustras 10.000 de euro dintr-un autoturism de transport persoane, potrivit news.ro. "Politistii din cadrul Politie municipiului Dej au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul…