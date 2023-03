Stiri pe aceeasi tema

- Formația Vunk a inceput turneul „Tu și dragostea”, care ii va purta prin toata țara la inceputul acestui an, iar printre lista orașelor unde vor canta se numara Timișoara și Arad. Concertul din Timișoara va avea loc miercuri 1 martie de la ora 19.30 la Sala Capitol. „Ne prinde primavara intre Arad și…

- Ricardo Caria, portughezul care zilele trecute a sarbatorit „majoratul“ de cand s-a stabilit in Romania a revenit in Timișoara la sfarșitul saptamanii trecute la Porto Arte, unde artistul a susținut nu mai puțin de trei concerte in fața unui public cat se poate de entuziast, care a degustat pe deplin…

- Institutul Național de Statistica (INS) a finalizat prelucrarea informațiilor adunate in cadrul Recensamantului populației și locuințelor, care s-a desfașurat anul trecut. Pentru Timiș, situația nu este una roz. Județul a pierdut 33.007 locuitori comparativ cu Recensamantul din 2011, ceea ce inseamna…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, zilele trecute, o noua acțiune pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora, cu scopul prevenirii faptelor precum practicarea cerșetoriei, consumul de alcool, aruncarea de deșeuri, deteriorari…

- Emil Biebel, fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), binecunoscut melomanilor din intreaga tara si gratie activitatii sale de promotor de concerte rock din Timișoara, a anunțat ca se retrage din activitatea de organizare de concerte, ultimul spectacol…

- Amatorii de tango aregntinian sunt invitați la spectacolul „From Buenos Aires with love“, o aventura multiculturala a caror protagoniști romani și argentinieni și-au unit talentul și dragostea lor pentru acest fenomen numit tango ! Cu acest prilej se vor afla pentru prima data la Timișoara , muzicienii…

- Timișoara a preluat, alaturi de Elefsina (Grecia) și Veszprem (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in 2023, insa fiecare oraș va organiza, in perioade diferite, startul programului cultural.

- Ultimul weekend al anului 2022 aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați. Joi 29 decembrie Atu Club, ora 22: Joia sarbeasca. Bastion Theresia, ora 19: Festival of Lights. Berarescu, ora 18: Drink Building.…