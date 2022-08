Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru stingerea incendiilor, actioneaza, incepand de sambata, pentru stingerea incendiului de padure declansat in zona Muntele Zanoaga Cainenilor, din judetul Valcea.

- O femeie și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce a fost lovita in cap de creanga unui copac, dintr-o padure din Oteșani, Valcea. Salvatorii din cadrul ISU Valcea au fost solicitați sa intervina pentru ingrijirea unei persoane, accidentata in padure, la taiat de lemne, in localitatea Oteșani,…

- Un incendiu de vegetație uscata și coronament de padure (molid) a izbucnit in cursul serii de astazi, 25 iulie 2022, la Albac. ISU Alba a transmis ca: „la fața locului intervine Stația de pompieri Campeni cu o autospeciala, personal de la Ocolul Silvic Valea Arieșului, Ocolul Silvic Privat Abrud, primarul…

- Militarii romani intervin pentru stingerea incendiilor de padure din vestul Sloveniei. Doua aeronave Spartan au decolat deja sa ii ajute pe sloveni. Misiunea este dificila, pentru ca avioanele trebuie sa arunce apa deasupra unui teren accidentat și trebuie sa zboare deasupra focului.

- Slovenia cere asistența internaționala pentru stingerea incendiilor de padure cu care se confrunta țara. Romania a primit vineri, prin intermediul Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgența al Comisiei Europene (ERCC), o solicitare de ajutor umanitar extern de urgența. Guvernul Romaniei a decis…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autoritatilor din Slovenia pentru acordarea de asistenta internationala, pentru stingerea incendiilor de padure.

- O casa din comuna Bunești, Valcea, a luat foc noaptea trecuta. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa aproape o ora și jumatate. Acoperișul a ars in totalitate. „Pompierii militari valceni au fost solicitați noaptea trecuta, la ora 00.27, pentru stingerea unui incendiu la o casa in comuna Bunesti,…