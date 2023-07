Dosarul „Moraviţa II”, copia fidelă a excuţiei Ceauşeştilor (I) In urma cu sapte ani, pe 31 mai 2016, procurorii DIICOT Timișoara și ofițeri de poliție judiciara DGA au descins in forta la Stamora-Moravita retinand peste 50 de politisti de frontiera, sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, luare si dare de mita, contrabanda și complicitate la contrabanda. Desi infractiunile la care facea referire DIICOT priveau inclusiv lucratorii vamali, nici un vames n-a fost retinut. Dosarul, instrumentat de actualul procuror general al Romaniei, Alex Florenta, a fost trimis in judecata abia in 2020, iar pana acum, aproape toate acuzatiile au cazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

