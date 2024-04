SCANDALOS Curtea de Apel Timișoara a pus în libertate toți arestații din dosarul de contrabandă de 13 milioane de euro Curtea de Apel Timișoara a dat ieri o decizei scandaloasa in dosarul de contrabanda cu țigari in care a fost estimat un prejudiciu cauzat bugetului de stat de aproape 13 milioane de euro. Va reamintim ca, la sfarșitul lunii martie, intr-o ampla operațiune a DIICOT Timișoara și IPJ Arad, au avut loc zeci de percheziții […] Articolul SCANDALOS Curtea de Apel Timișoara a pus in libertate toți arestații din dosarul de contrabanda de 13 milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

