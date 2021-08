DOSARUL lui CÎȚU: ”Inculpatul avea ochii injectaţi şi umezi” Actualul premier al Romaniei, Florin Cițu, a fost condamnat la doua zile de inchisoare in SUA, pentru conducere sub influența alcoolului. Florin Cițu a fost pedepsit cu amenda, doua zile de inchisoare și a fost nevoit sa urmeze un curs de reeducare pentru șoferii care se urca bauți la volan. Ce s-a intamplat pe 3 decembrie 2000. Duminica, la ora 2.08 noaptea: Masina Ford Probe rosie mergea de pe-o parte pe alta a drumului, inculpatul Citu mirosea a bauturi alcoolice, a recunoscut ca a baut, avea ochii injectati si umezi. Citu avea BAC (Blood Alcohol Content) de 0.161, limita legala fiind de 0.08… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

