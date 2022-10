Dosarul in care este ceruta anularea unei autorizatii de construire pentru Hornbach a ajuns la Curtea de Apel Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Recursul a fost declarat in dosarul 9064 118 2021, in care Tribunalul Constanta a decis anularea in parte a regulamentului. Dosarul a ajuns acum la Curtea de Apel Constanta, unde s a fixat data primei infatisari in cauza pe 8 decembrie 2022, de la ora 10.00. Consiliul Local Constanta a declarat recurs…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au admis la termenul din 22 septembrie a.c, recursul promovat de Universitatea Maritima din Constanta de suspendare executare act administrativ HCL nr. 118 31.03.2022 impotriva Consiliul Local Municipal Constanta Magistratii au casat in tot sentinta recurata…

- Dosarul a fost recent inregistrat pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, unde urmeaza sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata si sa se stabileasca data primei infatisari in recurs. In prima instanta, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiate…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 6849 118 2021, in care societatea ADM Beach SRL, reprezentata de avocatul Nicolae Vlahu, din cadrul Baroului Constanta, a cerut anularea partiala a regulamentului. Dupa ce Tribunalul a respins actiunea ca nefondata, societatea s a adresat Curtii de Apel Constanta,…

- Un barbat din localitatea Pecineaga, judetul Constanta, acuzat de savarsirea infractiunii de omor violenta in familie asupra nepotului , a fost condamnat la pedeapsa de opt ani de inchisoare.Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Constanta si contestata la Curtea de Apel Constanta.Primul…

- Un barbat, de aproximativ 50 de ani, din municipiul Medgidia, acuzat ca si ar fi omorat propria mama, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare.Sentinta a fost data in prima instanta de Tribunalul Constanta si contestata de inculpat la Curtea de Apel Apel Constanta. Dosarul a fost instrumenat de de…

- Discutiile se vor relua pe 19 octombrie 2022, dupa de Tribunalul Constanta a decis sa amane procesul, pentru comunicarea documentelor depuse.Tribunalul Constanta a amanat pentru luna octombrie dosarul in care este rejudecata contestatia lui Marian Pastea impotriva exluderii din PSD Harsova si a pierderii…