- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui tanar, fiindu-i incriminate savarșirea infracțiunii de jaf și huliganism.

- Antreprenorul Constantin Popușoi, care gestioneaza mai multe intreprinderi din industria petroliera din tarile Europei de Est, a fost tras la raspundere penala ilegal. Despre aceasta anunța avocata acestuia, Ababii Lidia, care precizeaza ca instanțele de judecata i-au dat ciștig de cauza. Avocata a…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța joi, 30 martie, despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond a cauzei penale de invinuire a unui angajat al Agenției Servicii Publice (ASP), fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența, transmite…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui fost funcționar al Ministerului Justiției, fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența.

- Procuratura Anticorupție a trimis in instanța de judecata pentru examinare in fond, un episod din cauza penala denumita generic „Frauda Bancara” in privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de savarșirea infracțiunilor de escrocherie și spalarea banilor in proporții deosebit de mari, prin participație…

- Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Serviciul de Informație și Securitate (SIS) au descins joi, 9 martie, cu noi percheziții la reprezentanții Partidului „ȘOR” in dosarul penal pornit pentru finanțarea ilegala a formațiunii. Potrivit Procuraturii, perchezițiile s-au…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finisarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a unui ex-director general al unei dintre cele mai mari companii specializate in producție de utilaj industrial din Republica Moldova și alți doi…

- Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a unui procuror din cadrul Procuraturii r-lui Orhei, ultimul fiind acuzat de comiterea coruperii pasive, falsificarea probelor in procesul penal și fals in acte publice,