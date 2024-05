Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul 'Azilelor groazei' a ajuns in instanța și 28 de persoane fizice, plus doua persoane juridice, sunt inculpate, conform Digi24. Infracțiunile cercetate de DIICOT sunt de constituire a unui grup infracțional organizat in 3 centre de ingrijire din Ilfov.

- ANAF, Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala, pregatește a treia licitație pentru valorificarea bunurilor confiscate Elenei Udrea, ca parte a eforturilor de acoperire a prejudiciului stabilit in dosarul Gala Bute. Licitația este programata sa aiba loc pe 6 iunie, marcand o noua etapa in procesul…

- Peste 1000 de voluntari au luat parte la campania de plantare a celor 8.500 de puieți de frasin, stejar, salcam, pin, sanger, castan, mesteacan și platan. Acțiunea face parte din cadrul campaniilor continue de impadurire in Ilfov, avand ca obiectiv creșterea numarului de spații verzi in zona. Alaturi…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma se implica activ in dezvoltarea sistemului educațional din județ. Recunoscand problema lipsei forței de munca specializata, Thuma a implimentat in 5 licee din Ilfov un sistem de invațamant dual. Astfel, in licee din Buftea, Voluntari, Branești, Snagov și Ciorogarla…

- Dupa ce saptamana trecuta a izbucnit un scandal legat de sume de bani pe care Florin Salam le-ar fi primit fara sa iși onoreze obligațiile, acum manelistul a facut primele declarații. Cantarețul Florin Salam spune ca dosarele sale care au ca subiect țepe date unor oameni carora ar fi trebuit sa le cante…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…