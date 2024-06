Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata, ca sa-și recupereze banii pe care i-a dat baiatului pentru facultate. Procesul intre cei doi barbați,... The post Tatal și-a dat fiul in judecata pentru a-și recupera banii pe care i-a dat pentru facultate! Ce a aflat barbatul? appeared first on Special…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) și a fost obligat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa plateasca 42.000 de euro, suma considerata avere nejustificata, a relatat Agerpres.In februarie 2016, ANI a constatat…

- Judecatorii Curtii sunt chemati sa stabileasca instanta care va judeca propriu zis procesul, dupa ce atat Judecatoria Constanta, cat si Tribunalul si au declinat competenta de solutionare a cazului. Dosarul va fi analizat de Curtea de Apel pe 14 mai 2024.Dosarul deschis de administratia Vergil Chitac…

- Razboiul pentru cainii fara stapan continua in instanta intre Primaria Craiova si o asociatie pentru protectia animalelor.Procesul vizeaza scoaterea la licitatie a Serviciului de gestionare al cainilor fara stapan si implicit scoaterea acestuia din cadrul SC Salubritate Craiova SRL , asa cum prevede…

- Al patrulea termen din procesul lui Vlad Pascu este programat joi, 18 aprilie, la Judecatoria Mangalia. Speța va continua sa fie judecata de magistrata Ancuța Popoviciu, dupa ce CSM a amanat in ziua precedenta luarea unei decizii in legatura cu cererea de suspendare a ei. La termenul de azi vor fi audiati…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de o femeie condamnata la un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, inculpata ar fi cerut si primit 4.500 de euro de la o femeie careia i-a promis ca va fi angajata la o casa de timp familial a DGASPC…