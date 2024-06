Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant a fost prins in flagrant in Cluj-Napoca. Acesta avea asupra lui diferite cantitați de canabis, rezina de canabis și mai multe timbre LSD.La casa suspectului polițiștii au gasit trei substanțe interzise, sub mai multe forme. Drogurile au fost confiscate in urma perchezițiilor.,,Ulterior,…

- Un traficant a fost prins in flagrant in Braila in timp ce ridica doua colete cu droguri trimise prin curierat din Spania. In colete se aflau 3,5 kilograme de canabis și 2 kilograme de rezina de canabis.

- In seara de 1 mai, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unei persoane despre care aveau indicii ca desfașoara o acțiune de braconaj cinegetic. Este vorba despre…

- Un medic ginecolog de la Spitalul Judetean Giurgiu a fost prins in flagrant, marți, 23 aprilie, cand primea mita pentru a realiza o cezariana. Doctorul a cerut 900 de lei, dintre care 700 pentru el si 200 pentru alte persoane, potrivit News.ro.„Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Antucoruptie…

- Continue reading Un barbat e cercetat penal pentru trafic de minori, trafic de persoane și viol in forma continuata dupa ce a fost prins in flagrant trimițand o femeie la cerșit in Cluj-Napoca at Info real.

- Politistii din Mures au prins in flagrant un barbat in timp ce acesta isi viola fiica in varsta de 16 ani. Individul a fost retinut, iar duminica seara va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Cazul a fost adus in atentia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie…

- Polițiștii și procurorii dambovițeni cerceteaza un barbat pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Ieri, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea barbatului, dupa ce acesta a fost prins in flagrant delict, in județul Dambovița. Acesta avea in autoturismul cu care…