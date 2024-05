Stiri pe aceeasi tema

- Solicitare la DNA pe numele Gabrielei Firea: 'Sa se clarifice oficial ce calitate are ea in dosarul penal despre azilele groazei'Europarlamentarul Vlad Gheorghe a depus o solicitare la DNA prin care cere sa i se clarifice calitatea avuta de Gabriela Firea in subiectul „azilele groazei”.

- Statul american Arizona a dat publicitații inculparea a 18 persoane in legatura cu o tentativa de a manipula rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020. Aceștia au incercat sa schimbe voturile in favoarea lui Donald Trump, a anunțat miercuri procurorul general al statului, conform AFP.

- „Știți foarte bine la ce ma refer, la azilele groazei. Din februarie pana am ajuns eu prim-ministru, cand era Gabriela Firea ministru, s-a clocit și s-a organizat tot acel atac. Astazi, dupa niciun an de zile, adevarul a ieșit la iveala: Gabriela Firea nu a avut nicio treaba cu azilele groazei.Fiecare…

- Legea pentru modificarea legislatiei privind asistenta sociala, conform caruia centrele de servicii sociale vor fi verificate in cel mult 15 zile de la transmiterea cererii de licentiere, iar amenzile cresc pana la 100.000 de lei, a fost promulgata astazi de preșdintele Klaus Iohannis.

- La data de 08.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj a luat o masura ferma impotriva unui inculpat recidivist, care este cercetat pentru o serie de infracțiuni grave, printre care trafic de minori, trafic de persoane…

- Procurorii din cadrul Dirctiei Generale Anticoruptie (DGA) au descins, marți dimineața, la locuinta managerului SJU, medicul Monica Adascalitei, dar si in biroul acesteia din cadrul unitatii sanitare, potrivit Monitorul de Botoșani. Din cate se parte, in ancheta sunt vizate mai multe persoane din…

- Florin Salam, reținut pentru ca ar fi inșelat mai multe persoane de la care ar fi luat bani, dar nu a mai mers la acele evenimente, a fost pus sub control judiciar.Cantarețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasa, joi dimineața, și dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala.…

- Jandarmii dambovițeni au constatat, weekend-ul trecut, 10 fapte de natura contravenționala pentru nerespectarea prevederilor legale privind pescuitul și acvacultura in zona raului Ilfov, pe raza localitaților Cazaci și Pierșinari, in urma desfașurarii unor acțiuni care au vizat prevenirea și combaterea…