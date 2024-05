Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane au fost ucise si cel putin 60 au fost ranite de un panou publicitar. Acesta a fost doborat de vant, luni, in timpul unei furtuni ce a paralizat orasul Mumbai, capitala financiara a Indiei. Zeci de oameni au fost prinsi sub panoul care a cazut in parcarea unei benzinarii. Autoritatile…

- In Romania, inflația continua sa fie cea mai ridicata din intreaga Uniune Europeana, aceasta fiind a treia luna consecutiva in care aceasta situație persista. Aceasta tendința alarmanta este accentuata de prognozele specialiștilor care anticipeaza o creștere iminenta a taxelor și impozitelor. Autoritațile…

- Guvernul a aprobat joi alocarea unor fonduri de aproximativ 9,33 miliarde lei pentru plata in avans, respectiv la inceputul lunii mai, a pensiilor si a altor drepturi prevazute de legi speciale, aferente lunii aprilie 2024.

- Curtea de Arbitraj de la Washington a redactat hotararea pentru Romania in urma scandalului Roșia Montana .Premierul Marcel Ciolacu a incercat sa calmeze spiritele și a declarat ca o sa ne descurcam in orice scenariu. Scandalul Roșia Montana. Marcel Ciolacu: „O sa arat toate documentele pe care la avem…

- Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…