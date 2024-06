Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii mai, prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare, Mihai Albu dezvaluia ca are cancer. Odata cu acest anunț, celebrul designer afirma ca a fost operat, ca se simte bine și trebuie sa mai faca unele analize, dar ca spera ca lucrurile sa mearga in direcția buna. Din cate…

- Xonia a povestit mai multe detalii despre viața sa in cadrul matinalului de la Antena Stars. Artista s-a nascut in Australia, dar a lasat traiul de acolo pentru Romania, unde s-a simțit „ca acasa”. Cu toate ca i-a fost greu la inceput, cand avea doar 19 ani, lucrurile s-au schimbat și recunoaște cat…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Daniela Gyorfi a vorbit despre lucrurile importante pe care le-a invațat atunci cand a fost tradata. Artista a facut marturisiri neașteptate. Iata ce declarații a facut cantareața cu privire la acest subiect!

- Este sarbatoare mare in familia Giuliei Anghelescu și a lui Vlad Huidu. Cel doi il sarbatoresc pe fiul lor, Eduard Mikael și i-au organizat o petrecere pe cinste, la un loc de joaca din Capitala. Pe rețelele de socializare, cantareața i-a facut și o urare speciala baiețelului.

- Consiliul European a adoptat, vineri, Regulamentul Euro 7, care introduce standarde de poluare mai stricte pentru unele vehicule, dar dupa un acord care a diluat propunerea inițiala a Uniunii Europene, in urma obiecțiilor unor state membre. Aceasta a fost ultima etapa a procesului decizional. Noile…

- Regulamentul impunea o serie de reguli clare de arondare, in funcție de indicațiile poliției, ale autoritaților sanitare și școlare.Aflam din documentele citate de Constanța Veche faptul ca barbații nu au voie sa patroneze bordeluri, iar acestea nu pot fi amenajate in vecinatatea bisericilor, a școlilor,…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…