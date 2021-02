Stiri pe aceeasi tema

- Seful Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov, Emanoil Mirica, a fost trimis in juecata de procurorii DNA, intr-un dosar disjuns din cel in care se fac cercetari pentru presupusa atribuire frauduloasa a unor contracte la spitale din judetele Brasov si Harghita. Mirica ar fi oferit informatii din dosar…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ca Emanoil Mirica, una dintre cele 12 persoane retinute in dosarul de coruptie privind atribuirea frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si din Harghita, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv. Conform…

- DNA anunța ca a trimis in instanța primul dosar de corupție din cele trei deschise la Serviciul Permise Auto Suceava. Fostul șef al serviciului, comisarul de politie Radu Ionut Obreja, a fost trimis in judecata de procurori. Acesta este acuzat ca a condus o grupare infractionala din care mai faceau…

- Este vorba despre dosarul civil cu numarul 11601 3 2020, deschis de Coralia Luminita Maria Botea. Cazul priveste "imobilele situate in statiunea Mamaia, lot 14 si 15, careul 19ldquo;.Tribunalul Constanta a amanat pentru luna martie 2021 procesul in care Serviciul Roman de Informatii a fost dat in judecata…

- Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in perioada 11 mai - 15 iunie 2015, adica 25 zile lucratoare, Vasile Salajan, medic primar - sef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Bihor, ar fi primit, in mod direct si prin intermediar, de la 491 de pacienti, suma totala…

- Magistrații au dispus, la cererea procurorilor anticoruptie, arestarea ofiterului Emanoil Mirica, seful BOS Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia Operatiuni Speciale, in ancheta care viza achizitile facute de mai multe spitale COVID din Brasov si Harghita. Structura…

- Magistrații au dispus, la cererea procurorilor anticoruptie, arestarea ofiterului Emanoil Mirica, seful BOS Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia Operatiuni Speciale, in ancheta care viza achizitile facute de mai multe spitale COVID din Brasov si Harghita. Structura…

- 12 persoane au fost reținute in Brașov, in dosarul mitei din spitalele COVID-19. Printre reținuți este și șeful Biroului de Operațiuni Speciale Brașov, au declarat surse judiciare pentru G4Media . DNA Brașov face cercetari penale in rem (fața de fapte, nu persoane) in spitale din Brașov și Harghita,…