- Animalele pot fi iubite, sau nu. Insa imaginea care provine din Romania este un simbol al lipsei de sensibilitate și al unei cruzimi stupide, scrie La Stampa, potrivit G4Media.ro Ne aflam in Calopar, o comuna cu puțin sub patru mii de locuitori din judetul Dolj, in Romania. Muncitorii insarcinați…

- Urbea noastra, praduita și batjocorita de atația ani cand de unii cand de alții, are nevoie de fantani arteziene. Așa susține falimentarul edil al Buzaului in anul 2020 in contextul in care vara trecuta am ramas fara apa calda și in iarna dintre ani am ramas fara caldura. Urbea noastra fara locuri de…

- Pe 26 iunie, de Ziua Drapelului Național al Romaniei. o persoana publica – cu state de plata destul de groase semnate de catre edilul municipiului Buzau, posteaza pe o rețea de socializare o fotografie ce aduce o grava atingere unui simbol național, voievodul Ștefan cel Mare. Lasand la o parte contextul…

- "Astazi declar oficial in fața tuturor cetațenilor buzoieni ca accept candidatura pentru Primaria Buzau din partea partidului… partidului… Mișcarea Populara, Romania, partidul PMP", a spus Constantin Florescu intr-o conferința de presa la Buzau, asa cum reiese din imaginile publicate pe Facebook…

- Ca primarul municipiului Buzau, impreuna cu prietenașii lui iși bat joc de noi, buzoienii, știm, cunoaștem, nimic nou sub soare! Faptul ca individul asta minte cum respira, iarași cunoaștem, și sa ii trecem in revista cele mai ordinare dintre minciuni ar fi redundant, caci doar cei ce nu vor nu le cunosc!…

- A fost marți, a fost conferința de preșa a PSD, a fost nimeni altul decat Lucian Romașcanu ! Preocupat mai mult decat oricand de soarta poporului, adica ala pe care l-au tot jefuit fara incetare de foarte mulți ani, Lucian Romașcanu, vocea (strazii) in PSD anunța printre alte fantasmagorii, minciuni…

- Nu mulți buzoieni mai sunt cei care sa nu știe despre faptul ca binoamele edilului buzoian se afla pe faraș; Toma + senatorul minune Romașcanu, Toma + SS, Toma + directorul de la Transbus etc. Ajunși la capatul ”puterilor”, șchiopatand din gafa in gafa, toate aceste ”cupluri” iși arata tot mai clar…