Un tanar in varsta de 21 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce oamenii legii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase l-au prins in Cartierul Malu Rosu, din Ploiesti, comercializand articole pirotehnice, acestea fiind depozitate in autoturismul personal. Potrivit unei informari a politiei prahovene, barbatul a fost prins in data de 23 noiembrie, iar „cu ocazia examinarii articolelor pirotehnice a fost identificata cantitatea de 15 kilograme, in valoare de 1.200 de lei, acestea fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor”. In cauza a fost intocmit dosar penal sub…