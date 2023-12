Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea procurorului de caz, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, emis de magistrații Judecatoriei Arad, pe numele unui barbat de 65 de ani, din Masca.

- O captura importanta de artificii și petarde, care urma sa ajunga la vanzare a fost facuta de polițiștii dambovițeni, joi, 14 decembrie. Aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice au fost ridicate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din locuințele unui tanar de…

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, cadrele de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat, pe raza localitații Farcașa, un barbat de 36 ani, care deținea, fara drept, articole pirotehnice din categoria F3, F4 și P1. Cantitatea confiscata…

- Sute de kilograme de petarde și artificii deținute ilegal de un barbat din Targoviște, de 35 de ani, au fost confiscate de polițiști. In urma unei descinderi, la domiciliul tanarului, oamenii legii au descoperit 200 de kilograme de articole pirotehnice (baterii de artificii), destinate utilizarii de…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au depistat ieri, in jurul orei 15:30, pe DN 68, pe raza comunei Sarmizegetusa, un barbat de 56 ani, din localitate, in timp ce deținea fara drept intr-o geanta și oferind spre vanzare…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați, in noaptea de 25/26 noiembrie a.c., despre faptul ca, pe un fond cinegetic de pe... The post Barbat prins la braconaj in localitatea Luncșoara, dupa ce oamenii au sesizat Poliția ca s-a auzit foc de arma appeared first…

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (AESP) au intocmit un dosar penal unui fermier care detinea 4.200 de kilograme de azotat, fara a avea documente legale de securitate, potrivit Agerpres.In data de 19 septembrie autoritatile au desfasurat controale la persoanele…