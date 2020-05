Stiri pe aceeasi tema

- Testele de anticorpi IgG (imunoglobulina G) pentru SARS-CoV-2 vor fi disponibile intr-o rețea privata de laboratoare in Romania. Synevo a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca testul va costa 95 de lei, iar rezultatul va fi gata in 48 de ore, scrie viatamedicala.ro. Clinicile Regina Maria…

- O alta nava a Marinei pe mare a raportat un focar de coronavirus și se intoarce in port, a declarat Marina vineri. Este vorba despre cel puțin 18 cazuri confirmate la bordul distrugatorului USS Kidd, o ancheta epidemiologica fiind in curs, relateaza New York Times. Distrugatorul USS Kidd se afla in…

- Șeful Corpului de control al Ministerului Sanatații, Constantin Dina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, potrivit antena3.ro. Oficialul este cel care l-a insoțit pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Suceava și la alte spitale din țara, pentru evaluarea situației. De altfel, ministerul a anunțat…

- Sapte persoane care lucreaza la Ambasada Romaniei la Paris au fost testate pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), luni, printr-un comunicat de presa. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ”In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus. Ma aflu acum in autoizolare,…

- Este probabil ca maladia infectioasa COVID-19 sa revina in lunile urmatoare sub forma unor cicluri sezoniere, a afirmat miercuri Anthony Fauci, directorul Institutului national de boli infectioase, intr-o conferința de presa alaturi de președintele SUA Donald Trump. Fauci a remarcat ca noul coronavirus…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…