- Politicienii americani Joe Biden si Bernie Sanders au criticat, in timpul primei lor dezbateri in doi, desfasurata duminica, maniera in care presedintele Donald Trump a gestionat criza provocata de coronavirus si au prezentat viziuni alternative asupra modului in care ar trebui administrata tara…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca PNL "joaca baba-oarba cu Guvernul" si face un joc politic "iresponsabil". "Domnul Citu era ieri hotarat sa-si asume mandatul de prim-ministru. Stiu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine si ce jocuri face? Tara are nevoie…

- UE dezaproba faptul ca SUA a impus o interdictie de calatorie in mod unilateral si fara consultare: "Coronavirusul este o criza globala, nu limitata la vreun continent” UPDATE Uniunea Europeana a denuntat joi decizia luata unilateral de SUA de a impune o interdictie de intrare persoanelor…

- Camera Reprezentantilor din SUA l-ar putea cita ca martor pe fostul consilier prezidential John Bolton, în cazul în care Senatul refuza acest lucru în procesul privind demiterea presedintelui Donald Trump, a declarat joi seara un lider democrat, Jerrold Nadler, potrivit Mediafax."Daca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a comis niciun delict pasibil de procedura demiterii, a argumentat luni seara, în procesul desfasurat în Senat, Kenneth Starr, unul dintre avocatii liderului de la Casa Alba, potrivit Mediafax. "Au fost comise infractiuni pasibile de procedura demiterii?…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa discute cu Iranul fara precondiții, relateazaMediafax citand Dpa "Suntem dispuși sa discutam fara precondiții, un nou pas în fața, o serie de masuri prin care Iranul sa devina o țara normala",…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri "tristetea" fata de criza prin care trece familia regala britanica dupa decizia printului Harry si a sotiei sale Meghan de a renunta la anumite prerorgative in familia regala, potrivit AFP si DPA, scrie Agerpres. "Cred ca este trist, intr-adevar",…

- Fost jucator de fotbal american, Colin Kaepernick, a denunțat ultimele acțiuni ale președintele Donald Trump, pe care le numește "atacuri teroriste", anunța digisport.ro.Kaepernick, cel care nu a mai jucat in NFL dupa ce a boicotat imnul american, a scris pe Twitter mai multe mesaje dupa moartea…