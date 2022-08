Stiri pe aceeasi tema

Fostul presedinte american Donald Trump a cerut, duminica seara, Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa returneze documente cu caracter privat sau vizate de privilegiul executiv care ar fi fost colectate in timpul perchezitiei de la resedinta sa.

Fostul presedinte american Donald Trump a cerut publicarea imediata a mandatului in virtutea caruia a fost efectuata perchezitia la resedinta sa din statul Florida, in contextul in care, conform unor surse judiciare, agentii FBI ar fi cautat documente clasificate despre arme nucleare.

Biroul Federal de Investigații (FBI) cauta documente clasificate legate, printre altele, de arme nucleare, la proprietatea fostului președinte american Donald Trump din Florida, noteaza Washington Post , citand surse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunța ca a adunat „dovezi incontestabile" ca unitațile care au preluat cu forța instalațiile intreprinderii specializate de stat „Centrala nucleara de la Cernobil", și le-au controlat in perioada 24 februarie - 31 martie 2022, au comis un act de terorism nuclear.

Autopsia a scos la iveala cauzele care au dus la decesul Ivanei Trump. Prima sotie a fostului presedinte american a fost gasita fara viata pe 14 iulie, in apartamentul ei din Manhattan, noteaza mediafax.

Parlamentara republicana Liz Cheney, care ancheteaza asupra modului in care Donald Trump a incercat sa invalideze alegerile din 2020, nu a exclus posibilitatea de a-l infrunta pe fostul presedinte american in timpul alegerilor prezidentiale din 2024, informeaza duminica AFP.

Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat luni cand va fi luata vacanța școlara in luna februarie a anului viitor.